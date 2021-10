Deddy risponde alla sfida in cucina di Aka7even: “L'unica cosa che sa fare...”

Prima dello scorso venerdì, però, c'era già chi aveva sentito in anteprima il nuovo album perché “io faccio sentire sempre i pezzi inediti che non sono ancora usciti”, racconta la giovane rivelazione di Amici. Un esempio? Il collega Shade, che aveva eletto “Piccoli brividi” come la sua traccia preferita: “Lui per me è un amico, così gli ho fatto sentire le mie canzoni”, ha detto Deddy ai microfoni di Radio Italia solomusicaitaliana.