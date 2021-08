Deddy: guarda il video del nuovo singolo “Pensa a te” con Greta Ragusa

Su Radio Italia solomusicaitaliana potete ascoltare “Pensa a te”, il nuovo singolo di Deddy, che arriva dopo il successo di “0 Passi” e “Il cielo contromano”, entrambi certificati Disco di Platino. Per presentare questa canzone, Deddy ha scritto sui social: “Parlerà di noi, dell’estate, dell’amore per gli altri e dell’amore per se stessi”.