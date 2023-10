Daniele Silvestri e Fulminacci insieme per "L'uomo nello specchio"

"L'uomo nello specchio" racconta situazioni personali, vissute o solo osservate, e riflessioni sul quotidiano; nel videoclip ufficiale, firmato da Fernando Luceri e in rotazione su Radio Italia TV, le parole sono sostenute da immagini che rimandano a giochi di prestigio che utilizzano specchi o illusioni ispirate a film cult come “La signora di Shangai" di Orson Welles (1947) e “La donna che visse due volte” di Alfred Hitchcock (1958). Nel videoclip, anche se tutto ciò che si vede è girato senza l'utilizzo della computer grafica o dell'intelligenza artificiale, il risultato fa sorgere dei dubbi nello spettatore riguardo a quale sia la realtà e quale il suo riflesso in uno specchio.