Daniele Silvestri, il "cantastorie recidivo" annuncia 30 nuovi concerti

I 30 live di Silvestri, che si definisce "cantastorie recidivo", celebreranno i 3 decenni della sua carriera o, come preferisce definirla lui, "i 30 anni di fortuna"; "In queste occasioni, in genere, si decide di fare un unico grande evento in cui raccogliere magari amici... Invece noi abbiamo deciso di fare 30 volte la stessa meravigliosa cosa, nella stessa meravigliosa casa", ha spiegato dal palco.