Da Vasco Rossi ai Negramaro: il no alla guerra degli artisti italiani

Eros Ramazzotti ha scritto il suo no alla guerra, mentre Ermal Meta ha postato un'immagine dei cittadini di Kharkiv che si rifugiano nella metropolitana per ripararsi dagli attacchi aerei, commentando: “È difficile pensare che si tratti del 2022”. Ermal ha anche aggiunto: “Quello che sta accadendo in Ucraina mi ha tolto le parole. Ho provato diverse volte a scrivere qualcosa, ma le parole sono superflue quando sulle teste di persone innocenti piovono bombe. Non abbiamo imparato niente dalla storia e forse la cosa più amara è questa. Non posso che stringermi al dolore e alla paura dei fratelli e delle sorelle di un popolo che sta subendo qualcosa di spaventoso. La guerra è proprio una montagna di merda senza inizio e senza fine”.