Da Morandi a Irama: pioggia di certificazioni per i brani di Sanremo

Piovono certificazioni per la musica italiana, in particolare per i brani presentati all'ultimo Festival di Sanremo: da Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista a Ovunque sarai di Irama, passando per Apri tutte le porte di Gianni Morandi, Chimica di Ditonellapiaga e Rettore e Domenica di Achille Lauro.