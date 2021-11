Crazy Love per Marracash: da Mahmood a Matteo Berrettini, ognuno ha la sua preferita

Al primo ascolto Marracash è letteralmente entrato nel cuore dei fan e non solo. Il suo nuovo album “Noi, loro, gli altri”, che vede in copertina l’ex fidanzata Elodie, sta piacendo un po’ a tutti, da Mahmood a Vasco Rossi passando per la stella del tennis italiano Matteo Berrettini. Intanto il video di “Crazy Love” è in cima alle tendenze di YouTube.