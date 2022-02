Cos’è successo nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022

Un super-ospite tira l’altro e, così, è già il momento di Laura Pausini. Stavolta non c’è nessuna strana cover: in abito interamente nero, la grandissima artista ritorna a un anno dall’ospitata dell’anno scorso ma, soprattutto quasi 30 anni dopo il suo trionfo con “La solitudine” tra le Novità. In questa edizione 2022, presenta in una mozzafiato esibizione dal vivo il suo ultimo singolo “Scatola”: “È un dialogo tra me e quella Laura che era lì nel 1993”, racconta prima di ringraziare l’autrice del pezzo, Madame.