Sanremo 2022: la classifica generale dopo le prime due serate

Nel corso delle prime due serate del Festival, a votare è stata unicamente la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, divisa per l’occasione in 3 componenti di voto che si sono espresse in maniera indipendente: la giuria della carta stampata e tv, la giuria delle radio e la giuria del web. Le 3 componenti influiscono ciascuna per un terzo sulle classifiche parziali annunciate martedì 1 e mercoledì 2 febbraio, oltre che sulla prima classifica generale.