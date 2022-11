Cos’è “Normale”? Giorgia cerca la risposta tra le strade di Roma con Rocco Papaleo

“Grazie alla gente che ancora per strada ti sorride!”, aveva già scritto lei sui social, spiegando di aver trovato delle risposte talmente eccezionali da farle diventare un cortometraggio. Una “mina vagante”, viene definita Giorgia in questo cortometraggio che la vede nuovamente davanti alla macchina da presa, dopo il debutto come attrice sul set di “Scordato”, la pellicola di Rocco Papaleo in arrivo al cinema nel 2023.