Marco Mengoni gioca a tennis con Matteo Berrettini: “Pronti per il doppio!”

Del resto, Marco Mengoni non ha mai nascosto la sua grande passione per il tennis, come aveva raccontato alla nostra Redazione prima di esibirsi sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in Piazza Duomo a Milano, nel maggio 2022. Al tifo per Matteo Berrettini si è aggiunto anche quello per Jannik Sinner: negli ultimi mesi, Marco Mengoni ha sempre seguito da vicino i trionfi del tennista numero 3 al mondo, celebrandoli anche via social.