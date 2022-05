Marco Mengoni: “Il mio anti-stress? Il tennis! Ma devo guarire come Berrettini”

L’incidente e l’infortunio al crociato non fermano Marco Mengoni, che è arrivato in Piazza Duomo a Milano per RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO. Alla vigilia del grande evento, in scena proprio questa sera (sabato 21 maggio), l’artista incontra #atupertu la Redazione di Radio Italia solomusicaitaliana, in una chiacchierata tra musica e sport che non può non partire dall’ultimo singolo, già un successo.