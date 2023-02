Coma_Cose a Sanremo con L’addio: “È un invito a lottare e resistere per amore”

È stato un modo per esorcizzare una crisi?

“Parla del superamento di una crisi. Ci eravamo allontanati prima di scrivere l’ultimo disco. È un invito a lottare e resistere per un qualsiasi rapporto: alla base dev’esserci il sentimento, a volta ci si lascia per stupidaggini. Noi ci siamo presi del tempo e ci siamo ritrovati.”