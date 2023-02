Coma Cose a Sanremo 2023 con “L’Addio”: “L’amore ci salva sempre”

Il brano “L’addio” dei Coma_Cose, in gara a Sanremo, infatti ha già vinto il Premio Lunezia per il valore letterario. Fausto spiega: “Il testo è nato in modo abbastanza spontaneo, è una canzone cantautorale e anche sentita, intima: è uscita in un momento di un sentimento che si è ritrovato, non dico che si era perso, però abbiamo proprio preso del tempo per far decantare certe sensazioni ed è rimasto quello che è venuto giù di getto. In realtà anche l’arrangiamento è volutamente delicato, per poi fare uscire le parole”.