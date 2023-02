Colapesce Dimartino: “Vi raccontiamo la nostra Splash”

È una canzone molto diversa da “Musica leggerissima”. Non volevamo fare “Musica leggerissima 2”. “Splash” parla a due livelli: “splash” come il suono onomatopeico, ma può significare anche lo schianto. Questi sono i due livelli della canzone. Parla della storia di tante persone, come recita il testo: “Ma io lavoro per non stare con te”. Tante persone si affollano di impegni per non vivere la vita. Nel ritornello parliamo del peso delle aspettative. Noi abbiamo sempre delle aspettative da soddisfare. E nell’ansia di soddisfarle non viviamo.