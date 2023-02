Colapesce e Dimartino, dopo il boom di “Musica leggerissima”, a Sanremo 2023 presentano la canzone “Splash” e il film “La primavera della mia vita” con Madame, Brunori Sas e Roberto Vecchioni: ecco il trailer da Instagram. Il brano del Festival esce in vinile 45 giri in edizione limitata insieme a “Cose da pazzi”, dalla colonna sonora della serie “The Bad Guy”.