Colapesce Dimartino, da "Splash" al tour programmato "con calma"

Colapesce Dimartino hanno portato la propria distintiva ironia sullo Sky Truck, ai microfoni di Marco Marino e Manola Moslehi. I due hanno parlato di "Splash", con cui domani (20 maggio) si esibiranno sul palco di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO in Piazza Duomo. Ricordando la cover in coreano di "Splash", Colapesce Dimartino hanno scherzato su un ipotetico viaggio in Corea del Sud.