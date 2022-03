Coez tra bilanci, il sogno dell'Olimpico e il nuovo tour: il video

SCRIVERE. Dopo alcuni rinvii, il nuovo tour nei club di Coez partirà il 2 aprile da Brescia. Quando è in tour si concentra solo sui live o i tour sono anche fonte d'ispirazione per la scrittura? “Io in generale scrivo in qualsiasi situazione, può essere in treno, in macchina, magari non mentre guido”. L'artista svela ad esempio di aver scritto “È sempre bello” durante il tour di “Faccio un casino”: “L'ho scritto in macchina, mi pare mentre andavo da Torino a Ravenna e poi quando sono arrivato in albergo è venuto il mio bassista che è Orang3. Si era portato la chitarra e ha tirato giù degli accordi, che poi appunto sono rimasti gli accordi del pezzo. Quindi, per me le canzoni nascono in qualsiasi momento e la fase del tour sicuramente può dare ispirazione”