Coez, il nuovo album è “Volare”: l'annuncio con un video freestyle

Qui sotto trovate lo speciale video con il freestyle intitolato “Volare”, che dà il titolo al suo progetto discografico in arrivo tra poche settimane. “Volare è inteso come staccarsi da terra, ma non solo. Puoi vincere una guerra, ma non solo”, sono i primi versi rap di questo pezzo diffuso a sorpresa da Coez, che alla fine promette: “A chi da sempre m’ha seguito, l’ha già capito. Volare è già il tuo disco preferito”.