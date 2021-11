Coez: ecco le date del tour nei club e le prevendite dei biglietti

“La cosa che mi è mancata di più in assoluto sono i concerti, ma non quelli nei palazzetti dove purtroppo e inevitabilmente il contatto col pubblico viene smorzato dalle grandi distanze. Più di tutti mi sono mancati i concerti nei club, quelli piccoli”: con queste parole Coez ha annunciato sui social il suo nuovo tour, che si terrà interamente nei locali storici più noti d’Italia e lo terrà occupato per buona parte dell’inverno.