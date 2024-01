Coez & Frah Quintale a RADIO ITALIA LIVE: "C'è fermento nella musica italiana"

Entrare in studio insieme è stato un vero e proprio test anche per la loro amicizia, come ha sottolineato Coez: “Comunque siamo due solisti che per dieci anni si sono fatti i conti solo con se stessi, nel senso che comunque si sono fatti da soli. Quindi magari entrare in studio con una persona che sono dieci anni che non sente nessuno chiaramente… No? Ognuno ha le proprie certezze… Però secondo me l’abbiamo gestita molto bene”. Frah quintale conferma: “A me è sembrato di essere tutti e due molto lucidi nelle nostre scelte. Fra artisti che hanno avuto molto successo da soli è difficile a volte trovare anche dei punti di coesione, aprirsi delle porte, farsi guidare. Invece, secondo me abbiamo trovato un bello scambio dove Silvano si è fidato di me e io viceversa. E poi le canzoni sono venute un po’ in seguito a questo modo di fare e di essere”.