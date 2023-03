Clementino e Rocco Hunt, capitani della “Italian Squad” a Napoli

Italia-Inghilterra, allo stadio Maradona, non poteva non richiamare un tris di artisti che hanno Napoli nel cuore: Gigi D’Alessio, Clementino e Rocco Hunt. I primi due, in particolare, sono stati protagonisti della serata cantando l’inno di Mameli, prima del fischio d’inizio e dopo il toccante ricordo di Gianluca Vialli. La sconfitta per 2 a 1 fa iniziare in salita il nuovo percorso della Nazionale italiana, ma il risultato non ha scoraggiato Rocco e Clementino dal farsi una serie di selfie insieme a tanti Azzurri.