Italia-Inghilterra, Battisti direbbe “Ancora tu”. Mancini: “Ormai è un classico”

Il match, oltre ad inaugurare l’anno degli Azzurri, dà infatti il via anche alle gare di qualificazione ai prossimi Campionati Europei del 2024, tre anni dopo il trionfo in finale, sempre contro l’Inghilterra. Per l’occasione, si potrebbe prendere in prestito il titolo di un capolavoro di Battisti come... “Ancora tu”. “Ormai sì, ci abbiamo giocato talmente tante volte negli ultimi anni…”, dice Mancini. “Sta diventando veramente una classica, tipo Italia-Germania”.