Clara, Santi Francesi e bnkr44: tutto sui vincitori di Sanremo Giovani

Clara è il nome d’arte di Clara Soccini, nata in provincia di Varese nel 1999 e già conosciuta al grande pubblico come attrice per il suo ruolo di Giulia nella terza stagione della serie tv “Mare fuori”. E' lei la vincitrice assoluta del concorso di Sanremo Giovani. Clara ha scoperto la sua passione per la musica nel 2020, durante il lockdown, e ha già collaborato con Mr. Rain nel brano “Un milione di notti” che potete ascoltare su Radio Italia solomusicaitaliana. Nel corso di Sanremo Giovani, ha anche vinto il Premio Lunezia e il prossimo marzo sarà protagonista del suo primo tour, che partirà il 17 marzo a Padova e proseguirà il 20 a Firenze, il 21 a Roma, il 22 a Bari, il 24 a Napoli e il 26 a Milano.