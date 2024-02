Clara: il primo bacio e il primo provino di Mare Fuori (per il ruolo sbagliato)

A proposito del “primo” viaggio da sola, poi, la giovane artista menziona l’esperienza di un mese come ragazza alla pari, in Germania, circa 7 anni fa. Tornando a parlare di musica, risale invece a soli 3 anni fa la prima performance di Clara su un palco, a Roma: “Aprivo un festival che iniziava alle 19, ma cantavo alle 14”, racconta, ricordando delle emozioni contrastanti in quell’occasione. “Ero felice ma allo stesso tempo un po’ triste, perché avevo un prato enorme davanti e c’erano solo 3 persone, che ringrazio molto. Pensavo di essere destinata solo a questo…”. Ma il suo amore per la musica è nato quando lei era ancora nel passeggino: da lì, insieme alla mamma, ha visto infatti un concerto di Zucchero, un’altra prima volta della sua vita.