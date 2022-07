Cesare Cremonini torna in concerto a novembre. Le DATE

“Il tour delle meraviglie non si ferma e torna in città per dare spettacolo nei più grandi palasport italiani!”, ha commentato il cantautore su Instagram. “Il grande show che ha incantato l’Italia negli stadi e nello storico concerto all’Autodromo di Imola è uno spettacolo in continua evoluzione, nato per restare e crescere insieme a me. Insieme a noi. Grazie a tutti!”, ha aggiunto.