Cesare Cremonini: l’album “La ragazza del futuro” e il progetto #IOVORREI

In concomitanza con l’uscita del disco, Cesare Cremonini ha anche unito la sua ispirazione a quella dell’artista Giulio Rosk per dare il via all’ambizioso progetto #IOVORREI: grazie alla collaborazione con i ragazzi, le ragazze, gli insegnanti e i presidi di diverse scuole delle province e delle periferie d'Italia, i palazzi nei quartieri di alcune città si trasformeranno in enormi tele e ospiteranno i murales con i ritratti dei volti del futuro, diventando opere d’arte permanenti e punti d’interesse culturale e di valore turistico. Il progetto ha già coinvolto Palermo e Ostia Lido e nei prossimi giorni toccherà Firenze e Napoli, per poi coinvolgere sempre più città italiane.