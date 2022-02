Cesare Cremonini, nuovo album: “Il mio contratto è con la vita”

Qual è l'emozione prevalente alla vigilia dell'uscita dell'album? “È un'esperienza straordinaria far coincidere la vita con la musica, è un'emozione nuova ogni volta. Ci sono giornate che ti riportano ai tuoi sogni, c'è incredulità, ma senti un vestito nuovo addosso, quel liberarsi dai guai della vita attraverso la pubblicazione. Questo è il mio ottavo album in studio. Ogni volta hai più esperienza e sei più confidente, ogni volta è importante per me trovare motivazioni per fare un nuovo album. Non pubblicherei mai un disco se non ci fosse un motivo valido. Io ho una libertà di decisione, in questo senso ho un contratto con la vita”