Cesare Cremonini ed Elisa: il duetto da brividi di Milano rivive in 2 brani live

La performance “da brividi”, andata in scena precisamente lo scorso 17 novembre al Mediolanum Forum di Assago, per il concerto conclusivo di una tournée che, partita in estate dagli stadi e proseguita nei palazzetti, ha venduto complessivamente oltre 450mila biglietti in un anno. Per la speciale occasione, Cesare ha voluto quindi al suo fianco Elisa come guest star della sera: nella foto in alto, i due sono ritratti da Kimberley Ross.