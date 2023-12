Cesare Cremonini e Gianni Morandi cantano Lucio Dalla allo stadio: il video

Cesare Cremonini e Gianni Morandi portano bene al loro Bologna, che continua a volare nel campionato di calcio di Serie A. I due artisti erano insieme al Dall’Ara per assistere all’ultima vittoria dei rossoblù contro la Roma, un risultato che li ha spinti ad abbracciarsi e a cantare insieme Lucio Dalla: ecco il video che spopola in queste ore sui social, registrato prima del calcio di rigore “immaginario”, con Gianni in versione attaccante e Cesare in porta.