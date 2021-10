Carmen Consoli, Volevo fare la rockstar: “Piano b? Insegnante di Lettere”

SOGNI E PIANO B. Il sogno della Cantantessa si è realizzato: “Non dovevo necessariamente fare la rockstar, per me fare la rockstar voleva dire impugnare un microfono vero, imbracciare una chitarra vera, avere un po' di pubblico, non necessariamente un grande successo. Soprattutto dovevano esserci le luci colorate”. L'artista ha parlato della dinamica dei sogni, che “si tramutano in desideri e i desideri sono dei semi, dei germogli che poi possono diventare progetto”. L'importante è metterci l'impegno: “Vuoi fare la cantante?”, mi diceva mio padre, “Studia! Studia, metticela tutta per farlo”. Carmen Consoli ha svelato che, se non fosse riuscita a realizzare tutto questo, avrebbe continuato a suonare, magari nei pub: “A me bastava avere un po' di pubblico, bastava chiudere gli occhi e cantare le canzoni di Janis Joplin, io ero felice, ero già antica”. Il piano b era fare l'insegnante di Lettere.