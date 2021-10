Carmen Consoli, Volevo fare la rockstar: “Ho realizzato ogni desiderio”

Il testo della canzone ci riporta alle domeniche al mare, quando la gente era felice di andare al mare con la famiglia.

“Sì, in realtà cambia in base alla zona d'Italia. Da noi, al Sud, ci sono degli accampamenti! Montano questi lunghi tavoli da campeggio e, per pranzo, portano pasta al forno, salsicce... La suocera, un po' in carne, di solito si siede a capotavola e comanda tutto questo; dopo mangiato, i bambini non possono fare in bagno, quindi vengono richiamati dai genitori che urlano. Al Nord, invece, si usa il panino, le suocere sono più secche... Però questa 'domenica al mare' è proprio bella, ho dei bellissimi ricordi di scampagnate in spiaggia.”