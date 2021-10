Carmen Consoli, Qualcosa di me che non ti aspetti: molto più di un singolo

“Qualcosa di me che non ti aspetti” è prima di tutto una bella canzone d'autore, che offre diversi piani di ascolto, e da oggi, venerdì 29 ottobre 2021, è in onda su Radio Italia solomusicaitaliana come nuovo estratto dall'ultimo disco di inediti, dopo “Una domenica al mare”: “Se conosci il freddo puoi apprezzare il calore che alberga in un gesto” è uno dei versi più rappresentativi del testo. Dal punto di vista dell'arrangiamento, le percussioni e le chitarre acustiche intrecciano sintetizzatori e chitarre elettriche per creare un suono pulito e compatto, con arpeggi e atmosfere anni Sessanta che rimandano a un universo musicale ricco e luminoso.