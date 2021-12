Carmen Consoli, in tour in camper: “Un sogno che avevo fin da piccola”

TOUR. Carmen Consoli è stata la prima artista a esibirsi in teatro aprendo la stagione dei live 2021/22. La Cantantessa ha svelato qual è per lei l'immagine più bella di questa tournée. “È quando noi tre, io, Marina e Massimo siamo sul palco e celebriamo la nostra amicizia, perché poi io in questa occasione sono riuscita a far legare Massimo, che è il mio amico storico, il chitarrista con cui ho iniziato proprio questo grande viaggio nella musica, e Marina la mia amica del cuore. Vederli vicino a me mi ha fatto pensare: “Guarda che fortuna che ho in questo tour, un tour insieme agli amici, in camper, all'avventura, è proprio un regalo immenso”.