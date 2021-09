Carmen Consoli: i primi versi del nuovo singolo “Una domenica al mare”

Il brano è una delle 10 tracce del disco “Volevo fare la rockstar”, in uscita il 24 settembre. Le altre canzoni sono: “Sta succedendo”, “L'aquilone”, “Mago magone”, “Le cose di sempre”, “Qualcosa di me che non ti aspetti”, “Armonie numeriche”, “Imparare dagli alberi a camminare”, “L'uomo nero”, “Volevo fare la rockstar”.