Carmen Consoli: data d’uscita dell’album e titolo del nuovo singolo

L’album “Volevo fare la rockstar” si può già preordinare online e sarà disponibile in versione digitale, in Cd e in vinile. Carmen Consoli ha mostrato la copertina del disco in un post su Instagram. L'ultimo progetto in studio dell’artista è “L’abitudine di tornare” e risale al 2015, tre anni prima che uscisse l’album live “Eco di Sirene”.