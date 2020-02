Brunori Sas mette a segno altri sold out con il suo nuovo tour e rilancia: nella prossima estate, ha aggiunto altri 3 appuntamenti. I nuovi live andranno in scena dopo il successo nei palazzetti con le canzoni dell'album “Cip!” come “Al di là dell'amore” e “Per due che come noi”.

Dopo il pienone già registrato al Mediolanum Forum di Milano (13 marzo), sono andate esaurite anche le date Mandela Forum di Firenze (21 marzo) e al Palazzo dello Sport di Roma (27 marzo).

Il Brunori Sas Tour 2020 prenderà il via il 29 febbraio con la data Zero a Vigevano (Pavia), quindi farà tappa anche a Jesolo, Torino, Bologna, Ancona, Napoli, Bari e Reggio Calabria.

I concerti di Dario Brunori, però, proseguiranno anche durante l’estate del 2020 e arriveranno in tre affascinanti location: il cantautore, infatti, si esibirà il 25 giugno al Milano Summer Festival, il 13 luglio all’Auditorium Parco della Musica per il Rock in Roma e il 26 luglio al Lucca Summer Festival.

Durante gli appuntamenti nei palazzetti e nei festival, Brunori Sas presenterà il suo ultimo disco “Cip!” che, a oltre un mese dalla sua pubblicazione, è ancora nella top 5 degli album più venduti.

L'ultimo singolo estratto è “Per due che come noi”: il suo video è arrivato quasi a quota 3 milioni di visualizzazioni online.