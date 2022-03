Brunori Sas: il disco di Platino di “Cip!” e il tour nei palazzetti

Intanto l'album “Cip!”, che Brunori Sas ha pubblicato a gennaio 2020, è stato certificato disco di Platino dalla FIMI per le oltre 50mila copie vendute. L'artista ha scritto su Instagram: “Chi mi segue sa che non è mio costume esporre i trofei. Che lo si faccia seriamente o con ironia mi sembra sempre una sboronata. E poi sono calabrese e ho paura 'ca mi piccìano'*. Cip! però ha avuto un destino così assurdo che mi sembra giusto celebrare questo traguardo e ringraziarvi per l'affetto che mi dimostrate”. Tra le tracce dell'album ci sono i singoli “Al di là dell'amore”, “Per due che come noi” e “Capita così”.