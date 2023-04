Blanco sull’album Innamorato: “Ho registrato anche nudo”. VIDEO INTERVISTA

Blanco ha cantato Innamorato anche nella sua casa nuova, che non è ancora pronta (“È tre mesi che devo andare in questa casa nuova”). Come aveva mostrato su Instagram, ha intonato la title track. In realtà, il cantante ha realizzato quel video per dimostrare a Michelangelo che stava provando in vista delle serenate che doveva poi fare a Venezia, Firenze, Roma e Napoli. “Poi l’ho postato”, ha concluso nella video intervista #atupertu.