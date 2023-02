“Mollami o no, oppure rovina la vita che ho”, prosegue la canzone, già cliccatissima in rete con un milione di visualizzazioni su Instagram nel giro di 2 ore. “Ma mollami poi, voglio sentire più forte le colpe che ho, come se avessi più colpe di te”. Non ci sono solo normali fan, tra i commenti, ma anche colleghi come Madame: “Questo mondo più finto ora sembra più vero, ne vado fiero”, scrive la cantante, travolta a sua volta dalle polemiche prima del Festival, riprendendo un altro dei versi di “Sbagli”. Anche la fidanzata di Blanco, Martina, ha mostrato il suo sostegno con un semplice: “Amore...”.