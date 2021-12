Blanco, Fedez, Lauro, Ultimo, Marracash... Quanti Platini sotto l'albero!

Arriva il primo Disco di Platino, invece, per "Exuvia" di Caparezza e per “Disumano” di Fedez. Nonostante la positività al Covid annunciata nelle ultime ore, lo stesso Fedez ha un doppio motivo per festeggiare: oltre al riconoscimento conquistato dal suo ultimo album, infatti, arriva anche il sesto Platino per la hit dell'estate “Mille”, realizzata insieme ad Achille Lauro e ad Orietta Berti. Lo stesso Lauro è tra le certificazioni della settimana, grazie al Platino del singolo “Marilù”.