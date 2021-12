Marco Mengoni: su Radio Italia puoi già ascoltare il nuovo singolo con Madame

Il nuovo singolo è un “up-tempo” che esplora il funk grazie a una ritmica preponderante. Come si può intuire dal titolo, mette al centro la fiducia, un elemento che Marco lega a qualcosa di primordiale come l’istinto o la chimica: “La pelle, il sapore e il tremolio”, si legge nella presentazione del singolo, “dicono tanto e abbattono ogni schema”. Spesso, invece, finiscono in secondo piano rispetto a una “iper-razionalità” che ci impedisce di conoscere gli altri e noi stessi.