Blanco canta Innamorato, la title-track del nuovo album. VIDEO

“Era vuota ed ero solo e mi sono messo a canticchiare”, ha scritto nel post di Instagram (che trovate sotto). “Ho rivissuto la stessa magia di quello scantinato”, ha aggiunto riferendosi alla cantina dei suoi genitori dove, anni fa, ha scritto Blu Celeste, il suo primo disco, tra un turno in pizzeria e l’altro. “È assurdo cantavo fino alle 4/5 di mattina o a volte chiudevo i ritornelli delle canzoni prima di andare a lavorare in pizzeria come cambiano le cose”, ha proseguito. “Quando pensavo che fosse tutto una m**** in realtà stavo vivendo qualcosa di magico e di ispirazione”, ha riflettuto.