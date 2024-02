Biagio Antonacci, Live 2024: tutti i nuovi concerti prima dei 10 al Vittoriale

Prima dei 10 concerti consecutivi all’Anfiteatro del Vittoriale, Biagio Antonacci si prepara a passare l’estate in altri luoghi italiani iconici e di grande importanza culturale. “Funziona solo se stiamo insieme” è lo slogan che accompagna proprio le date appena annunciate per il suo tour “Live 2024”, al via a giugno: 2 date per ciascuna location, in 6 città diverse.