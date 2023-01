Baustelle, Elvis Tour 2023: dopo i sold out nei club, 8 concerti estivi

“Elvis” è il nono album in studio dei Baustelle cinque anni dopo “L’amore e la violenza, vol.2”: sarà disponibile in formato CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata e vinile nero. “Contro il mondo” è il primo assaggio del disco: nel brano la quotidianità fatta di yoga, aperitivi e routine si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione.