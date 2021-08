B3N: il trailer di “Time is up”, il film con Bella Thorne al cinema per 3 giorni

È online il primo trailer di “Time is up”, il film che vede protagonisti Benjamin Mascolo e Bella Thorne. Il cantante e l’attrice americana, che da tempo fanno coppia anche nella vita privata, si preparano così al debutto insieme al cinema: a settembre, la pellicola sarà proiettata per una sola notte in America; a ottobre, poi, arriverà anche in Italia per un evento speciale lungo 3 giorni.