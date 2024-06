Ave, Vasco (Rossi): i 60mila di San Siro salutano l’imperatore che è tornato

Per il “primo di 7”, Vasco Rossi e la sua band (che comprende lo storico bassista Claudio Il Gallo Golinelli che ha suonato in Siamo solo noi) ha offerto uno spettacolo imperdibile, fatto di canzoni storiche (ma attuali) tutte da cantare, ma anche dei singoli più recenti. Il re del rock italiano non si è risparmiato: ha lanciato frecciatine a “tutti i farabutti che governano questo mondo” e ad alcuni politici italiani. D’altronde, alla stampa aveva anticipato che il concerto sarebbe stato “rock, duro, senza sconti per nessuno”. È stato anche, completiamo noi, molto emozionante. Prima di intonare Gli angeli, si è infatti commosso e, prima di Albachiara, ha rivolto un pensiero a chi non c'è più e che è "sempre con noi”.