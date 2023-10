Ariete, nuove date dopo il tour nei palazzetti: “Il viaggio continua d'estate”

Nei live appena annunciati, in programma tra luglio e agosto, Ariete continuerà il “viaggio” intrapreso nelle scorse settimane nei palasport di tutta Italia. Queste le sue parole sui social: “Ho cercato tante parole per ringraziarvi, magari usciranno fuori col tempo…ora come ora riesco a dirvi che il viaggio continua l’estate prossima e che sto già contando i giorni”.