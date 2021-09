Aperol with Heroes, 12 artisti e 4 ore di musica: tutto sul doppio evento

“Aperol with Heroes - Together we can” è un evento unico a livello mondiale: 12 grandi artisti accendono l'Arena di Verona con 4 ore di musica italiana per due sere live in streaming. Negramaro, Elodie, Mahmood, Ariete, Massimo Pericolo e in chiusura Sangiovanni si esibiscono venerdì 17 settembre mentre Emma, Achille Lauro, Madame, Carmen Consoli, Gazzelle e La Rappresentante di Lista sabato 18. Radio Italia è Radio Ufficiale e il tema è la diversità: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento, presentato oggi in conferenza stampa.