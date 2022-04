Antonello Venditti operato per pucker maculare: rassicura fan e romanisti

Antonello Venditti si opera all’occhio destro per pucker maculare ma nel video rassicura i fan e si scusa con i tifosi della Roma perché non potrà essere all’Olimpico per la partita di oggi, il ritorno dei quarti di Conference League contro il Bodo/Glimt. L’intervento è in programma stamattina: “Poi vi racconto, stasera non potrò essere con voi allo stadio ma canterò… con un occhio… di riguardo!” scherza il cantante.